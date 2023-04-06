Переговоры с Россией по деоккупации Крыма: в ОП сообщили, кто примет важное решение

Украина готова обсудить будущее Крыма, когда наше государство достигнет рубежей оккупированного РФ полуострова. Однако ориентироваться прежде всего нужно на решение президента Владимира Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский решит, нужно ли идти на переговоры с Россией по вопросу деоккупации Крыма.

Об этом в комментарии LIGA.net сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Так, пресс-секретарь прокомментировал заявления заместителя главы Офиса президента Андрея Сибиги, который сообщил, что Киев может выйти на переговоры с РФ по Крыму, когда украинские войска достигнут рубежей полуострова.

По словам Никифорова, ориентироваться на такие сообщения надо на главу государства.

"В этом вопросе следует ориентироваться прежде всего на слова президента Украины — верховного главнокомандующего", — заявил спикер Зеленского.

Напомним, что украинское руководство на фоне подготовки контрнаступления Вооруженных сил Украины делает смелые прогнозы по освобождению оккупированных территорий и завершению войны.

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