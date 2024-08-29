Переговоры с Россией: Подоляк назвал три причины, почему это пока невозможно

Переговоры между Украиной и Россией не создадут основ для справедливого крепкого мира.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, есть, по крайней мере, три основательные причины, почему любой диалог Украины с субъектом Путиным на этом этапе будет пустым.

1. Невозможность доверять россиянам. Еще в 1928 году по инициативе Кремля был подписан пакт Литвинова об отказе от войны как инструмента государственной политики. С тех пор СССР и его правопреемница РФ развязали десятки войн и нарушили сотни соглашений, в частности, Будапештский меморандум 1994-го и Договор об украинско-российской границе с 2003 года. В основе пренебрежения миром лежат многостолетние амбиции по поводу расширения империи, от которых российское руководство никогда не отказывалось.

2. Невозможность справедливых репараций. Человеческие потери, разрушенная инфраструктура, опустошение природной среды, подорванная экономика и ограбленная культура – общие убытки Украины в результате российской агрессии, по разным оценкам, колеблются в пределах от 700 млрд до 1 трлн долларов. Выплатить такую компенсацию одномоментно РФ не способна. Нужен механизм под международным контролем, подобный тому, по которому Ирак отсчитывал проценты от нефтегазовых доходов в пользу Кувейта, пережившего иракскую оккупацию в 1990–1991 годах. Но построение такого механизма возможно только при содействии со стороны правительства государства, совершившего агрессию. В Ираке для этого понадобилось лишить должности, арестовать и казнить Саддама Хусейна. Вывод понятен и в отношении Путина лично.

3. Невозможность наказания военных преступников. Очевидно, что самым главным среди них в РФ - сам Путин. По уставу Международного уголовного суда, он не имеет никакого иммунитета по военным преступлениям, преступлениям против человечности или геноцида. Это означает, что Путин до последнего будет опираться на все попытки расследования и не выдаст никого из подчиненных.

"Все войны со временем заканчиваются, начинаются переговоры, подписываются мирные договоры. Помехой на пути к этому является только один человек… Фамилия этого лица очевидна и очень кроваво уже вписана в историю", — добавил он.

Напомним, Путин накануне заявил, что РФ готова сесть за стол переговоров с Украиной и назвал свои условия. Аналитики говорят, что Путин имитирует интерес к переговорам.

У Зеленского подчеркнули, что Украина ни в коем случае не будет предлагать России мир, потому что это означает выполнить ее ультимативные капитулянтские требования.

Кроме того, мы ранее информировали, что Путин ожидает, что Запад устанет от Украины, и возлагает большие надежды на Дональда Трампа.

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