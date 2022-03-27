Переговоры с Россией: Зеленский назвал пункт, на который Украина готова идти

По словам президента, это был первый важный пункт для России, из-за которого она начала войну.

Самый главный пункт в переговорах с Россией – гарантии безопасности и нейтралитет, безъядерный статус государства. Украина готова идти на него.

Об этом глава государства рассказал в интервью российским СМИ.

"Это был первый важный пункт для России, насколько я помню. И насколько мне помнится, они из-за этого начали войну. Это сейчас они стали добавлять в ультиматумы пункты — а сначала они сказали, что расширяется НАТО. И чтобы была безблоковость, чтобы, собственно говоря, в Конституции Украины была безблоковость. А потом решили идти куда-то... "Мы не согласны, куда вы идете, и это вне наших договоренностей с Западом, которым уже столько лет. Поэтому вопрос этот главный, и поэтому мы защищаем свою безопасность", — сказала Российская Федерация", — отметил он.

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По словам Зеленского, этот пункт является пунктом гарантий безопасности для Украины.

"А поскольку они говорят, что это и для них гарантии безопасности, он мне понятен, и его обсуждают. Он глубоко проработан, но меня интересует, чтобы это не была еще одна бумажка а-ля Будапештский меморандум и прочее", — резюмировал он .

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что переговоры с РФ по прекращению войны идут тяжело и пока этот процесс не такой, как хотелось бы Украине. В ОПУ подчеркнули, что украинская сторона придерживается принципиальных позиций в переговорах. Это прекращение огня, максимально быстрый вывод российских войск с территории Украины, территориальная целостность и суверенитет Украины.

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