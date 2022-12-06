Переговоры с Украиной и вероятность второй волны мобилизации – в Кремле сделали новое заявление

Пресс-секретарь диктатора Путина Дмитрий Песков во вторник, 6 декабря, заявил, что в Кремле пока не видят перспектив переговоров с Украиной для выполнения задач "специальной военной операции".

Об этом пишут пропагандистские СМИ РФ.

"То, что результатом происходящего должен стать справедливый и долгосрочный мир, с этим можно согласиться. Но относительно перспектив каких-то переговоров, то мы их не видим сейчас", — заявил Песков.

Относительно вопроса о второй волне мобилизации в РФ, пресс-секретарь Путина призвал "ориентироваться на официальные заявления Министерства обороны и президента РФ". По его словам, в последнее время в вопросе мобилизации "появляется очень много провокационных сообщений".

Что говорят о переговорах России и Украины

Ранее в Белом доме заявили, что администрация президента США не ведет непубличных переговоров с Россией по Украине.

В МИД Украины объяснили, что заявлениями о переговорах Россия пытается выиграть время – она может перегруппироваться и с новыми силами повторно атаковать Украину.

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Россия не хочет мирных переговоров с Украиной. Ведь после того, как президент Владимир Зеленский озвучил "формулу мира", Путин лишь усилил террор и обстрелы Украины.

Советник Офиса президента Михаил Подоляк в годовщину подписания Будапештского меморандума рассказал, что Украина готова предоставить России гарантии безопасности. Договор можно заключить в Будапеште.

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