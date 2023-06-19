Переговоры Украины и России: Ермак заявил, при каких условиях это возможно и когда может произойти

Украина не будет вести никаких переговоров с Россией, пока ее войска находятся на территории нашего государства.

Об этом в интервью изданию The Wall Street Journal заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Никаких переговоров с россиянами до того момента, пока здесь находятся их войска, не будет", — подчеркнул Ермак.

Также он подчеркнул, что прекращение войны можно добиться благодаря формуле мира, предложенной Владимиром Зеленским. Она предполагает полный вывод армии РФ со всей территории Украины.

"Мы работаем над тем, чтобы такие страны как Бразилия и Индия также имплементировали мирный план", — добавил руководитель ОП.

По его словам, сама формула мира предполагает пригласить знаменитостей из Латинской Америки посетить Киев, как это сделал целый ряд западных звезд с начала вторжения в прошлом году.

Напомним, что украинские защитники поделились первым видео из деоккупированных Пятихаток Запорожской области.

Читайте также: