Переговоры Зеленского и Путина могут состояться в ближайшие дни — Подоляк

Переговоры Зеленского и Путина могут состояться в ближайшие дни — Подоляк

Команды двух стран работают над документом, который президенты смогут обсудить и подписать.

Прямые переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом страны-оккупанта Владимиром Путиным могут состояться в ближайшие дни.

Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в интервью американской медиакомпании PBS.

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По его словам, единственным вариантом прекращения войны есть прямые переговоры между двумя президентами. Именно над этим трудятся обе команды в рамках нынешних переговоров.

"Мы работаем над документами, которые президенты смогут обсудить и подписать", — отметил Подоляк.

По словам советника руководителя ОП, это произойдет уже в ближайшее время, ведь "это единственный способ закончить эту войну".

"У нас большая уверенность в том, что в ближайшие дни будет достигнуто прекращение огня", — подчеркнул Подоляк.

Россия уже использовала все свои ресурсы, которые планировалось привлечь в этой войне. У Кремля нет резервов и системы снабжения для продолжения активных действий.

"Они планировали ввести свои войска, захватить больше территории за три дня, устроив блицкриг. Они этого не сделали и не сделают. Они застряли с боями на своих нынешних позициях и не имеют никаких шансов продвинуться дальше на украинскую территорию", — рассказывает Подоляк.

Еще в начале переговоров Россия выдвигала ультиматумы и полагалась на пропаганду и дезинформацию, действовавшую в течение восьми лет. Но когда это не сработало, они отошли от своих позиций.

"Все это стало для них тревожным сигналом, и их позиция значительно смягчилась", — отметил Подоляк.

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