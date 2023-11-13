"Перегруппировка войск" окупантов в Херсонской области: стала известна циничная цель военных РФ

Российская пропаганда проводит информационную компанию против Украины. Оккупанты объявили о "перегруппировке войск", которая пока не зафиксирована.

Об этом сообщили в пресс-службе "Спротиву".

Как стало известно, пропагандисты пытаются отвлечь Силы обороны Украины. Для этого они объявили о выходе войск с временно оккупированной территории Херсона.

"Пока, по информации местных, никаких соответствующих движений войск врага не зафиксировано. Следовательно, можем констатировать, что сейчас происходит информационная операция против Украины. Однако заметим, что уход российских войск из Херсона – дело времени, и поэтому по факту мы имеем лишь преждевременный релиз. Ускорить бегство врага может каждый. Сообщайте нам достоверные данные о позициях врага в частных сообщениях", — рассказали в "Спротиві".

Напомним, что кафиры заявили о "перегруппировке войск", а затем неожиданно "включили заднюю".

Читайте также: