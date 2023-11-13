"Перегруппировка войск РФ" в Херсонской области: эксперт заявил, что россияне опубликовали сообщение преждевременно

Российская пропаганда готовила сообщения о "перегруппировке войск" на Херсонщине, но опубликовала его преждевременно.

Так считает руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, пишет "РБК-Украина".

По его словам, российская пропаганда опубликовала преждевременно уведомление, готовившееся об отводе войск РФ с оккупированной части территории Херсонщины.

Он также добавил, что у россиян на левобережье Херсона сложилась неблагоприятная ситуация, поскольку ВСУ продолжают проводить там наступательные действия. Туда кувыркается техника, силы и средства для расширения плацдарма.

"И российские войска не могут нас выбить с занятых позиций, а мы наоборот расширяем этот плацдарм. И речь уже может идти о создании проблем с логистикой для кафиров на определенных точках. Например, на подъездах к Новой Каховке. И то, что они изменили командование, попытались изменить ситуацию к лучшему, так она не меняется", — отметил Мусиенко.

Отдельно РФ втянула в упорные бои на Авдеевском и Купянском направлениях свои силы и средства. Там оккупанты понесут потери, передислоцируются и концентрируются.

"Поэтому, несмотря на усиление собственных позиций на левобережье Херсонщины, им не удается сдержать наше продвижение. Оно медленное, но оно идет. И конечно добавились удары по тылу российских войск, по поиску их штабов, их командование", — пояснил эксперт.

Напомним, что кафиры заявили о "перегруппировке войск", а затем неожиданно "включили заднюю".

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