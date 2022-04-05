Перегруппируют войска: в Генштабе рассказали о планах оккупантов в Донецкой и Луганской областях

Перегруппируют войска: в Генштабе рассказали о планах оккупантов в Донецкой и Луганской областях

Оккупанты пренебрегают международным правом и обстреливают гражданские объекты инфраструктуры.

Российские оккупанты хотят взять под контроль Донецкую и Луганскую области. Для этого они перегруппируют свои войска.

Об этом 5 апреля говорится в строительстве Генштаба ВСУ.

"Продолжаются меры по перегруппировке войск российской федерации. Противник не отказался от цели операции по установлению полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей. Пытается улучшить положение подразделений в Таврическом и Южнобужском операционных районах. Российские войска, вызывающе пренебрегая нормами международного гуманитарного права, продолжают применять авиацию и артиллерию для нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры и промышленности. Так, в результате обстрела города Рубежное Луганской области, оккупантами повреждена цистерна с азотной кислотой", — говорится в сообщении.

Напомним, в Рубежном Луганской области армия Российской Федерации попала в цистерну с азотной кислотой. Поэтому глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай призвал местных жителей не выходить из домов.

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