Перегруппируются и получают дополнительные войска: разведка сообщила о планах оккупантов в Украине после Мариуполя

Перегруппируются и получают дополнительные войска: разведка сообщила о планах оккупантов в Украине после Мариуполя

Российские военные демонстрируют в Украине свои слабые стороны.

Российские военные, которые варварски уничтожают инфраструктуру Украины и убивают мирных людей, перегруппируются на востоке Украины и планируют продвигаться в Харьков. После этого оккупанты могут попытаться продвигаться на Киев.

Об этом сообщил CNN начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

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"Они перегруппируются в город Изюм через Белгород. Они двигаются через Белгород. Они получают дополнительные войска в Белгороде, чтобы компенсировать свои потери в Украине", – сказал Буданов.

По его словам, войска РФ планируют продвигаться, прежде всего, на Харьков.

"Они будут пытаться добить Мариуполь и только после этого могут попытаться инициативно продвигаться на Киев", — сказал Буданов.

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Он также призвал союзников Украины оказать "действительно серьезную" военную поддержку, чтобы помочь противостоять наступлению России. По словам Буданова, тяжелая артиллерия, зенитно-ракетные системы и боевые самолеты необходимы для использования "против (российских — ред.) сухопутных войск".

Буданов рассказал, что российские военные демонстрируют в Украине свои слабые стороны. По его словам, оккупанты потерпели поражение в районе Киева, и их военным усилиям препятствовала логистика.

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