Переход к обороне и переговорам: Запад меняет стратегию войны в Украине — Politico

По словам источников, возможные переговоры, вероятно, будут означать, что часть украинских территорий будет оставаться под контролем России.

Переход от контрнаступления к активной обороне во время войны, которая длится уже почти два года, поможет Киеву выиграть время, улучшить свои позиции и в конце концов заставить Путина пойти на компромисс на возможных мирных переговорах.

Об этом говорится в публикации издания Politico, ссылающегося на собственные источники.

Хотя Белый дом и Пентагон публично заявляют, что официальных изменений в политике не произошло, но Украина, США и Европа, по информации издания, совместно обсуждают переориентацию войск от "неудачного контрнаступления" на более сильную оборонительную позицию на востоке Украины.

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Большая часть этого "стратегического перехода к обороне" направлена на укрепление позиций Украины на будущих переговорах. "Это была наша основная идея [с начала военных действий] – единственный способ закончить эту войну – это переговоры", – сказал Politico представитель администрации США на условиях анонимности.

Как пишет издание, эксперты считают, что переход от контрнаступления к активной обороне поможет Киеву выиграть время, чтобы в конце концов заставить Путина пойти на компромисс. По словам эксперта по разведке США Энтони Пфаффа, оборонная война поможет Украине экономить свои ресурсы.

В издании отметили, что изменения в стратегии Вашингтона происходят на фоне угрозы срыва дальнейшего финансирования Украины, которое не может быть согласовано ни США, ни ЕС.

По словам источников, возможные переговоры, вероятно, будут означать, что часть украинских территорий будет оставаться в России.

Однако, по словам неназванного представителя администрации США, никакие переговоры пока не планируются, а украинские силы все еще продолжают наступление в отдельных местах.

В то же время, издание отметило, что в условиях дефицита оружия и живой силы отказ Зеленского от каких-либо новых переговоров с Москвой выглядит все более политически несостоятельным.

21 декабря координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон подготовил для Киева последний пакет военной помощи, а для дальнейшей поддержки средств пока нет.

Напомним, ранее газета The New York Times со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, а также американских чиновников, знакомых с ситуацией, сообщила, что российский президент Владимир Путин по дипломатическим каналам выражает готовность к прекращению огня и переговорам.

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