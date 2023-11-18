Переход летчика ВСУ на сторону окупантов: в ГУР прокомментировали вранье роспропаганды

Андрей Юсов объяснил, что это запоздалая российская ИПСО в ответ на массовую сдачу в плен и переход на сторону Украины российских оккупантов.

Российская пропаганда распространила дезинформацию о том, что действующий летчик ВСУ якобы совершил перелет на российскую сторону, в ГУР опровергли это сообщение.

Об этом пишет "Украинская правда".

Российское агентство ТАСС в субботу заявило, что якобы "действующий летчик ВСУ совершил перелет на российскую сторону". Об этом пропагандистам якобы сообщил летчик вертолета Ка-52 Алексей Воевода, организовавший перелет.

Представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии УП подчеркнул, что "это запоздалая российская ИПСО (информационно-психологическая операция – ред.) в ответ на массовую сдачу в плен и переход на сторону Украины российских оккупантов, в том числе офицеров, а также пилотов с техникой".

По данным источников, все летчики Воздушных сил и Сухопутных войск ВСУ – на месте.

"Майдан-3" в Украине: что известно

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Командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош рассказал, возможен ли в Украине третий Майдан, который стремится организовать Россия.

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