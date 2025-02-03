Переход на корпусную систему в армии: в Третьей штурмовой рассказали, что изменится

По его словам, корпуса в армии существовали и раньше, но их структура была скорее административной, чем реально боевой.

Внедрение корпусной структуры в Вооруженных силах Украины является давно назревшим решением, однако важно, чтобы оно было эффективным, а не только формальным.

Об этом заявил подполковник ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин.

По его словам, корпуса в армии существовали и раньше, но их структура была скорее административной, чем реально боевой. Части, принадлежавшие к одному корпусу, часто воевали на разных участках фронта, что делало невозможным эффективную координацию.

"Если мы говорим о корпусах как более действенной системе управления войсками и масштабировании успешных подразделений, то все входящие в корпус воинские части должны воевать на одном направлении", — подчеркнул Жорин.

Он выразил надежду, что новая организационная структура украинской армии учтет предыдущие ошибки и сделает управление войсками более эффективным.

Напомним, что в январе Вооруженные силы Украины смогли несколько увеличить количество подразделений, которые выводятся на восстановление боеспособности.