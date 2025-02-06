Переход на корпусную систему в ВСУ: стали известны бригады, которые станут основой

Три из четырех бригад до полномасштабной войны не являлись регулярными частями.

После заявления главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о превращении соединений в командные группы корпусного уровня стали известны четыре бригады, которые станут основой армейских корпусов.

Об этом сообщает KyivPost.

Одна из бригад, которые станут основой армейских корпусов, это 92-я механизированная бригада. Еще три бригады перед полномасштабным вторжением России в Украину не были регулярными частями:

12-я бригада Национальной гвардии "Азов";

13-я бригада Национальной гвардии "Хартия";

3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ.

Как говорится в статье, один из офицеров "Азова" подтвердил, что подразделение будет усилено до уровня корпуса. Так, в планах – усиление мощных артиллерийских, разведывательных и радиотехнических подразделений. Однако, отмечается в материале, могут пройти месяцы до того, как "Азов" станет полноценным корпусом.

В свою очередь 3-я отдельная штурмовая бригада сначала была "необученным гражданским подразделением территориальной обороны Киева", которое во второй день полномасштабной войны помогло отстоять столицу. Позже он стал опытным штурмовым подразделением, воюющим практически на всех участках фронта, говорится в статье.

Что касается 13-й бригады Нацгвардии "Хартия", то в начале полномасштабного вторжения они являлись вооруженным формированием гражданских добровольцев из Харькова. Тогда еще необученное формирование благодаря большой поддержке местного бизнес-сообщества устроило засаду и остановило первое наступление врага на Харьков. Командиром бригады является Игорь Оболенский – бывший спецназовец, который на тот момент работал бизнес-менеджером. Впоследствии "Хартия" была переформирована в бригаду территориальной обороны и продолжила воевать на горячих направлениях всего фронта. Особенно бригада проявила себя во время битвы за Бахмут, длившейся шесть месяцев. Благодаря высоким стандартам и мощному обеспечению ресурсами, у "Хартии" репутация одной из наиболее подготовленных бригад ВСУ. Большинство бойцов бригады являются добровольцами с северо-востока Украины.

Исключением является 92-я механизированная бригада. Это одно из старейших регулярных военных формирований украинской армии, имеющее многолетний опыт боевых действий на Донбассе.

Офицер морской пехоты ВМС Украины подтвердил, что будет создана новая 30-я бригада морской пехоты. Это произойдет путем объединения существующих четырех бригад морской пехоты – 35-й, 36-й, 37-й и 38-й. Они будут усилены подразделениями поддержки и расширенным штабом.

Напомним, 3 февраля Сырский сообщил о начале внедрения корпусной структуры в ВСУ. Сейчас формируется 4-й армейский корпус, а дальнейшие изменения предполагают создание системного промежуточного уровня командования между отдельными бригадами и оперативными группировками войск.