Переходить к обороне и "жертвовать" территориями: военный ВСУ объяснил необходимость новой тактики

Во время нового наступления российских окупантов украинским защитникам выгоднее будет перейти к эшелонированной обороне на заранее подготовленных рубежах, чтобы с более удобных позиций уничтожать врага.

Такое мнение в эфире "1+1" высказал командир 1-го штурмового батальона 3-й ОШБР Петр Горбатенко.

По его словам, в условиях наступления врага нужно больше военного и гражданского ресурса потратить на подготовку к обороне, "чтобы потом для нас не стало неприятностью, когда противник дойдет туда, где мы не готовы были бы его встречать".

"Нужно все-таки трезво оценить [ситуацию] и не думать о скорых наступлениях, прорывах, а подготовиться к серьезной долговременной обороне", — подчеркнул военный.

По его мнению, у российской армии есть потенциал для наступления, но все зависит от того, насколько она "готова пожертвовать" личным составом и сколько еще рассчитывает воевать.

"Конечно, что ударить всем широким фронтом они сейчас не в состоянии, поэтому они выбирают одно-два направления, которые будут до конца бить. Будут делать таким методом - "где пролезет, там и двинут”, — оценил способность врага украинский военный.

Петр Горбатенко считает, что в некоторых местах необходимо будет "пожертвовать территорией" для того, чтобы отойти на места подготовленной обороны и наносить максимальное поражение врагу.

"Главное — это не сколько мы отвоюем территорий или потеряем, а какой мы нанесем урон противнику в личном составе и военной технике", — резюмировал он.

Напомним, российские захватчики на фронте штурмуют украинские позиции малыми группами пехоты с применением авиации и бронетехники.

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