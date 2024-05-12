"Переходите на сторону правды": российские добровольцы обратились к оккупантам, наступающим на Харьковщине

Российские добровольцы "Сибирского батальона" и легиона "Свобода России" обратились к военным российской армии, участвующим в новых боях на Харьковщине, и призвали их переходить на их сторону или сдаваться в плен, чтобы сохранить свою жизнь и не умереть в мясных штурмах.

Бойцы "Сибирского батальона" выполняют боевые задания в самых горячих точках так называемого Харьковского наступления РФ.

"Обращаемся к российским военнослужащим, которые принимают участие в этой бессмысленной бойне. За эти несколько дней вы сами успели убедиться в том, что ваше командование использует Вас как пушечное мясо. Телами ваших братьев они продолжают заваливать границу Украины за больные амбиции старого маразматика. Мы (...) призываем российских солдат и офицеров переходить на нашу сторону. Сдавайтесь в плен, вступайте в ряды Сибирского батальона, Русского Добровольческого Корпуса и Легиона "Свобода России", чтобы вместе бороться за свободную и сильную Россию будущего, без путина и его банды", – говорится в обращении добровольцев "Сибирского батальона".

Легион "Свобода России" также обратился к военным армии РФ, отметив, что абсурдная "Харьковская операция" унесла уже тысячи жизней российских военнослужащих.

Российские добровольцы объявили о начале программы безопасной сдачи в плен "Путь чести".

"Вы можете сдаться в плен и жить. Вы можете перейти на нашу сторону. Вы имеете право не выполнять преступный приказ. Мы объявляем старт программы безопасной сдачи в плен для россиян "Путь чести". Мы гарантируем безопасный выход из поля боя, питания, медицинской помощь и право выбора. Множество военнослужащих путинской армии, понимая, к чему ведет командование евреев, уже закончили свою службу в преступной армии с честью, сдавшись в плен или перейдя на нашу сторону", - говорится в сообщении.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Сырский рассказал о ситуации в Харьковской области.

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