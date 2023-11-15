Перехват ГУР: оккупанты стали называть мобилизацию "эвакуацией"

Захватчики говорят, что уже некого мобилизовать.
В России наблюдаются проблемы с мобилизацией, поскольку не хватает граждан для очередной волны. Поэтому они стали называть это эвакуацией.
Об этом говорится в разговоре двух оккупантов, который перехватила ГУР Украины.
“Не мобилизация, а иначе – эвакуация. Там уже мобилизовать некого, твою м**ь. Да, дела хр**овые”, — сказал российский оккупант.
В то же время в украинской разведке захватчиков предупредили, что за все их действия против мирного населения нашего государства будет справедливое возмездие.
Напомним, что российские оккупанты уже готовят к войне священников-коллаборантов.
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