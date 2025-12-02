Перехватить очень тяжело: эксперт назвал одну из самых опасных ракет РФ

Ракетный удар. / © Associated Press

Наиболее опасными сейчас ракеты С-300. Они очень скорые. Для многих городов Украины существует угроза поражения.

Об этом рассказал руководитель учебного департамента Академии Дронариум Дмитрий Следюк в эфире "КИЕВ24".

По его словам, "чаще всего достается" Киеву и Днепру. Кроме того, эти воздушные цели часто наносят удары по Харькову.

"Сказать, что они (россияне – Ред.) направляют в одни и те же цели, трудно. Они выбирают свою тактику впечатления энергетических структур", - подчеркнул эксперт.

По его словам, сбивать С-300 тяжело, потому что это очень быстрые ракеты. Они летят "почти вертикально сверху". Кроме того, очень мало времени на их перехват. В общем, говорит Следюк, они вообще сложно поражаются.

"Ракеты С-300 может сбивать новая модификация SAMP/T. В них стоит радар, который "видит" вертикально вверх. К нам уже прибывают такие комплексы. Надеюсь, что мы будем сбивать эти ракеты более эффективно", - ответил он на вопросы, какие системы могут сбивать эти ракеты.

Напомним, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский рассказал, почему стало сложнее сбивать баллистику РФ По его словам, маневренная баллистика усложняет работу ПВО, а потому перехватить такие ракеты могут только отдельные системы.

Заметим, представитель ПС ВСУ Юрий Игнат говорит, что сейчас у РФ достаточно средств поражения, чтобы наносить массированные ракетно-дроновые удары по Украине один-два раза в неделю. Он подчеркнул, что в осенне-зимний период россияне традиционно активизируют удары по энергетической инфраструктуре.