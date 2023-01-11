Переименовал Львов, обозвал президентов и угрожал: Медведев устроил истерику из-за танков для ВСУ

"Запасной президент" России Дмитрий Медведев устроил истерику из-за передачи Украине западных танков. Он обозвал президентов Зеленского, Дуда и Науседа "убогими" и заявил, что новое вооружение не поможет Украине.

Об этом он написал на своем телеграмм-канале.

Из-за решения президента Польши о передаче Украине современных западных танков Медведев устроил истерику, заявив, что это "не спасет Украину от распада". Наше государство он обозвал "искусственным и таким, которое уже якобы распадается".

Медведев заявил, что якобы западные танки – это "ржавый металлолом", который ничем не поможет на фронте.

Примечательно, что российский чиновник, который по данным СМИ, злоупотребляет алкоголем, заявил, что якобы Львов "скоро переименуют на Лемберг и отдадут "бывшим хозяевам", которое использовалось во время Австро-Венгрии и во время нацистской оккупации.

Пропагандистский пост Медведева

Визит Дуды, Науседы и Зеленского во Львов: что известно

В среду, 11 ноября, на встречу с Владимиром Зеленским во Львов прибыли президенты Польши Анджей Дуда и Литвы Гитанас Науседа. Лидеры трех государств подписали общую декларацию президентов Люблинского треугольника.

Президент Анджей Дуда пообещал, что Украина получит роту танков Leopard от Польши.

Дуда и Зеленский посетили Лычаковское кладбище, где похоронены украинские воины, убитые российскими оккупантами. Также лидеры государств побывали на еще двух знаковых мемориалах — погибших в 1918 году украинских и польских защитников Львова.

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