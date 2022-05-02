"Перекладывает на евреев вину за преступления нацистов": Зеленский - об антисемитских заявлениях Лаврова

Владимир Зеленский прокомментировал заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в котором он назвал евреев "самыми ожесточенными антисемитами" и сравнил Президента Украины с Адольфом Гитлером.

Глава государства возмутился словами министра иностранных дел Российской Федерации, повлекшими за собой громкий международный скандал. Он считает, что таким образом, высший дипломат России фактически перекладывает вину за преступления нацистов на еврейский народ.

Зеленский подчеркнул, что неслучайно российские оккупанты на территории Украины создают так называемые "фильтрационные лагеря", где убивают, пытают и насилуют украинских граждан. По его словам, российские захватчики, отбросив мораль и забыв все уроки Второй мировой войны, ведут тотальную войну на уничтожение всего живого, после которой остаются только руины.

"Завершается 68-й день нашей крепкой обороны. 68-й день самоуничтожения России. Самоуничтожение во всех смыслах слова. Если когда-то у этого государства и было то, что называется репутацией, то сейчас Россия ежедневно делает такие вещи, которые просто исключают любую адекватность.

Вчера, например, министр иностранных дел России открыто и не стесняясь сказал, что самые большие антисемиты - якобы среди самих евреев. И что якобы у Гитлера была еврейская кровь. Как вообще можно было такое сказать в канун годовщины победы над нацизмом? Эти слова означают, что высший дипломат России перекладывает на еврейский народ вину за преступления нацистов. Нет слов.

Конечно, сегодня по поводу этих слов большой скандал в Израиле. Однако никто не слышит возражений или оправданий из Москвы. Там молчат. А значит, согласны с тем, что сказал их министр иностранных дел. После российского ракетного удара по Бабьему Яру в Киеве, после поврежденной обстрелами Меноры на месте массовых расстрелов в Дробицком Яру вблизи Харькова, после гибели от российских обстрелов обычных людей, переживших нацистскую оккупацию и нацистские концлагеря, такой антисемитский выпад их министра означает, что в России забыли все уроки второй мировой войны.

А может, никогда и не учили эти уроки.

Поэтому вопрос – останется ли Посол Израиля в Москве, зная такую их новую позицию? Останутся ли отношения с Россией как обычно? Потому что это все не случайно. Неслучайные слова российского министра иностранных дел – "великого знатока гитлеризма".

Не случайно российские оккупанты на украинской земле создают так называемые "фильтрационные лагеря", через которые проводят тысячи наших граждан, украинцев. Где убивают, пытают, насилуют наших людей. Не случайно оккупанты захватывают гражданских и вывозят в качестве заложников или депортируют как бесплатную рабочую силу. Не случайно они ведут так называемую тотальную войну на уничтожение всего живого, после которой остаются только сожженные развалины от целых городов и сел.

Чтобы делать это, нужно полностью отбросить мораль и достижения победителей нацизма. Но если такие люди – в российском руководстве, это не значит, что они могут судить о других в Европе или в мире. Если они посылают своих граждан умирать десятками тысяч на чужой земле и даже не забирают тела убитых с улиц, с дорог, с полей, то это не значит, что все остальные похожи на них. Если среди них есть люди, которые сами происходят из Украины, но поддерживают истребление украинцев и украинского, то это не значит, что все остальные отказались от нормальной морали", - сказал Зеленский.

Обращение Владимира Зеленского по итогам 68-го дня войны

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что не отдаст России украинские территории. Глава государства подчеркнул, что пока Путин не изменит своего решения по целостности всей Украины, война за украинские границы будет продолжаться.

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