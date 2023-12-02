Перекур не удался: в Мелитополе партизаны атаковали по скоплению оккупантов

В Мелитополе Запорожской области прошла очередная акция партизан, в результате которой уничтожены несколько оккупантов и повреждена военная техника.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.

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По данным военной разведки, неожиданную и успешную атаку реализовали 1 декабря в обеденное время на въезде во временно оккупированный Мелитополь. Силы украинского сопротивления уничтожили несколько российских окупантов и нанесли поражение вражескому топливозаправщику — военная техника выведена из строя.

"Акция мести врагам состоялась на проспекте Богдана Хмельницкого 115, где московские оккупанты любили делать привалы "на перекур". Главное управление разведки Министерства обороны Украины и отважные украинские партизаны напоминают: курение убивает", — отметили в ГУР.



После очередного успешного налета сил сопротивления российско-оккупационная администрация в Мелитополе пытается скрыть последствия атаки из-за страха перед кремлевскими спецслужбами.

Напомним, в Мелитополе партизаны взорвали автомобиль с кадыровцами.

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