Перелет с животными: пошаговая инструкция для владельцев домашних питомцев

Если вы хотите пересекать границы разных стран самолетом вместе со своим любимцем, следует помнить об определенных обязательных вещах. ТСН.ua рассказывает, что нужно взять с собой, если вас ждет перелет с животными.

Украинцы, убегая от войны, пересекают границу вместе со своими четырехлапыми друзьями. Однако не все они останавливаются в стране, куда сразу приехали. Многие направляются дальше и часто выбирают для путешествия самолет. В инстаграмме uanimals.officialдали советы, которые помогут вам совершить безопасный перелет с животными.

Прежде всего, что нужно сделать, это проверить все требования, которые существуют в той стране, куда вы отправляетесь. Но в любом случае обязательны такие вещи :

международный ветеринарный паспорт, где есть информация обо всех необходимых прививках;

электронный микрочип (его вживляют животному под кожу, чтобы в аэропорту работники могли идентифицировать животное и проверить всю информацию о нем), вводят в день прививки против бешенства, однако могут сделать это и позже;

запись в ветеринарном паспорте о состоянии здоровья или справка #1-ВЕТ, полученные не ранее, чем за три дня до выезда;

за три месяца до выезда (и не раньше) также производят анализ на поствакцинальный титр антител к бешенству (для кошек просят не всегда).

Во многих странах мира упростили правила пересечения границы с животными для украинцев. Однако все равно нужно иметь с собой прививку, документы и микрочип. Но по прибытии вашего любимца могут поместить на карантин, особенно если с документами не все будет в порядке.

Не менее важен тот факт, что перевозка животных на самолете разрешена не во всех авиакомпаниях. Эту информацию нужно проверять заранее. Не забудьте подготовить сумку или переноску, соответствующую всем правилам авиакомпании.

Полезные советы для тех, кто решил пересекать границу самолетом с животными

Также на странице uanimals.official поделились собственным опытом, который может быть полезен для беженцев, ожидающих перелет с животными. Когда заказываете билеты, очень важно не упустить момент бронирования места за любимцем. Поэтому следует сначала позвонить в авиакомпанию и сообщить там, что вы собираетесь лететь с животным. Если вам скажут, что все хорошо, можете покупать билет.

Если вы купили билет и не забронировали место за котом или собакой, и на борту самолета уже летит три любимца, то четвертого просто не возьмут. Об этом нужно помнить. За перевозку питомца в самом аэропорту придется заплатить – примерно 55 евро, но в разных странах стоимость может быть разной.