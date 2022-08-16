Перелом в войне России против Украины еще не состоялся: эксперт назвал признаки перемен на фронте

О переломе в войне России против Украины свидетельствуют несколько важных моментов. Однако сам перелом еще не наступил.



Таким мнением в интервью публицистке Юлии Латыниной поделился старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне, президент Института экономического анализа Андрей Илларионов.



По его словам, о переломе в войне свидетельствуют пять признаков: три из них — желательны, два — обязательны. В частности – освобождение значительной части ранее оккупированных россиянами территорий, а также окончательная деоккупация территорий и не допущение повторного занятия их военными преступниками РФ.



"С моей точки зрения, перелом в войне еще не наступил. Здесь есть еще одна важная вещь: сказать, что наступил перелом, всегда можно только постфактум. То есть ход событий спрогнозировать очень тяжело", — отметил Илларионов.



Также он добавил, что третьим фактором перелома есть переход стратегической инициативы от одной стороны к другой.

Напомним, как считает военный эксперт Петр Чернык, с приближением осени, когда будут дожди, и двигаться по бронетранспорту будет тяжелее,

Читайте также:

Обстрелом гражданских объектов Путин полностью копирует Гитлера: история разрушения Роттердама и Лондона

Зеленский ответил, когда украинских мужчин будут выпускать за границу