Перелом в войне: украинские дроны теперь достают до Донецка и Мариуполя

Украинские дроны берут под контроль логистику Донецка и Мариуполя / © "Азов"

На фронте в Украине происходят ключевые изменения: ВСУ расширяют «килзону» до 100 км — удары дронов “Азова” достигают временно оккупированных россиянами Мариуполя и Донецка. Украинские бойцы взяли под огневой контроль дороги оккупированного Донецка.

Об этом сообщил общественный деятель, журналист и аэроразведчик ВСУ Игорь Луценко.

«На фронте зафиксированы новые изменения. Азов официально выкатил видео многочисленных поражений вражеской техники в районе Мариуполя. К тому же это же подразделение заявило об огневом контроле дорог вокруг Донецка», — пишет Игорь Луценко.

Массированные удары на 120 км вглубь тыла противника демонстрируют, что военные, специализирующиеся не на истреблении техники и разведке, а на рутинных задачах, теперь могут достигать глубокого российского тыла без усилий.

Бойцы Азова показали, как могут выбивать российскую логистику во временно оккупированных Донецке и Мариуполе.

«Контроль логистики, в целом, — это и есть контроль суши», — объясняет Луценко.

Если украинские войска возьмут под огневой контроль дороги Донецка и Мариуполя, враг не сможет ездить на грузовом и легковом транспорте на сотню километров вглубь в своем тылу, также не сможет везти пушки, технику, боеприпасы и пехоту для усиления своих позиций.

«Мы, может быть, не осознаем, насколько это сильно и геополитически важно. На фоне ярких взрывов в Туапсе и Усть-Луге это не так заметно. Но это еще один, как минимум, не менее значимый факт сползания РФ к своему поражению», — констатирует Игорь Луценко.

ВСУ расширили «килзону» для россиян до 100 км в тыл от линии столкновения. Это показывает, что больше нет смысла от захвата украинских территорий и самой так называемой «СВО». Поскольку россиянам в тылу больше не безопасно, ведь до них достают украинские дроны.

Видео бойцов Азова показывает, что даже Крым больше не остается полностью безопасным для россиян, ведь по желанию там можно без проблем уничтожить логистику, выбить тепловозы, разбомбить вагоны и сжечь любой автомобиль.

«Азов — это несколько тысяч дроноводов, которые будут круглосуточно патрулировать каждую дорогу от ЛБС и до Азовского моря. У них это персональное».

Сейчас такие технологии становятся доступными и другим подразделениям. Смежники уже смотрят в сторону моря из районов возле Херсона, Запорожья, Донецкой области. Поэтому уже совсем скоро, констатирует аэроразведчик ВСУ, задача добраться до Крыма для россиян станет еще одним видом «русской рулетки».

Совсем скоро вся подконтрольная России украинская территория может стать «килзоной».

Согласно отчету аналитиков Института изучения войны (ISW), российская армия за последний год не достигла ни одного значимого оперативного прогресса на поле боя и не установила контроль над крупным городом.

Успешная оборона ВСУ помешала планам оккупантов и лишила Владимира Путина возможности заявить о любых весомых победах к 9 мая.

По мнению экспертов, объявленное захватчиками прекращение огня в начале мая было использовано только для ротации и подготовки к предстоящим наступлениям.

В то же время военное руководство РФ, в частности генерал Валерий Герасимов, продолжает распространять дезинформацию о якобы масштабных захватах территорий в Луганской, Донецкой областях и прорывах в Днепропетровскую область. Аналитики подчеркивают, что реальные продвижения врага в апреле значительно меньше, чем заявляет Генштаб РФ.

