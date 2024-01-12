Перелом в войне в нашу пользу: Сырский призвал США передать Украине важную помощь — о чем идет речь

Украине нужно больше военных самолетов для ведения боевых действий, таких как американские штурмовики А-10 для поддержки пехоты и самолеты, которые могут запускать крылатые ракеты большой дальности.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в интервью Reuters.

"Я бы говорил об А-10 как о варианте, если нам их дадут... Это не новая машина, но надежная, зарекомендовавшая себя во многих войнах и имеющая широкий спектр вооружений для уничтожения наземных целей, чтобы помочь пехоте", – сказал он.

A-10 Thunderbolt II – американский штурмовик, предназначенный для уничтожения танков, бронеавтомобилей и других наземных целей. Он находится на вооружении с 1970-х годов.

Сырский сказал, что А-10 окажет решающую поддержку наземным силам, когда они будут пытаться перехватить инициативу против хорошо обеспеченного противника.

Американский штурмовик А-10/X (Twitter)

"Он предназначен для уничтожения наземных целей: танков, артиллерии... всего, что противостоит пехоте", — сказал он.

Читайте ведущие новости дня:

Командующий Сухопутными войсками ВСУ добавил, что ударные вертолеты, такие как AH-64 Apache и AH-1 Super Cobra, и UH-60 Black Hawk, также могут сыграть важную роль.

Также Сырский подчеркнул, что сейчас российские войска снова находятся в наступлении в некоторых частях восточного фронта, где, по словам Сырского, продолжаются ожесточенные бои. Он добавил, что русские войска непрерывно атакуют на нескольких участках фронта, а украинские силы проводят небольшие контратаки.

«Это активная оборона, когда мы не просто сидим в обороне, а постоянно контратакуем, а по некоторым направлениям переходим в наступление. И враг это знает», – сказал он.

Отвечая на вопрос журналиста, возможен ли перелом в войне в пользу Украины, Сырский сказал: “Я думаю, что шансы есть всегда. Их нужно только найти и использовать».

Он подчеркнул, что для России невозможно построить надежную оборону повсюду, и что всегда были слабые места из-за ландшафта и других факторов.

Напомним, первая группа украинских пилотов начала обучение на F-16 в Дании. Группа была сформирована из шести опытных украинских боевых пилотов-истребителей.

Кроме того, из Норвегии в Данию прибыли F-16 для обучения украинских пилотов. Приземление норвежских F-16 в Дании явилось важным шагом в постоянной поддержке Украины.

Читайте также: