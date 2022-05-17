"Переломный момент произошел": в Минобороны заявили, что иностранное оружие уже уничтожает оккупантов в Украине

"Переломный момент произошел": в Минобороны заявили, что иностранное оружие уже уничтожает оккупантов в Украине

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что после встречи 40 руководителей оборонных ведомств в Рамштайне в Украину начала прибывать коллективная помощь.

По ее словам, уже через несколько месяцев Украина сможет пересилить в вооружении Россию, которая сейчас имеет преимущество.

Об этом Маляр сказала во время пресс-конференции 17 мая.

"На сегодняшний день действительно переломный момент состоялся. После встречи в Рамштайне, где было более 40 глав оборонных ведомств, действительно помощь Украине теперь коллективная. И через несколько месяцев она сможет обеспечить характерную возможность Украины соответствовать той угрозе, которая есть, потому что у России есть сейчас преимущество и по вооружению, и по личному составу", — заявила заместитель министра обороны.

Однако Маляр подчеркнула, что говорить о точных цифрах вооружения пока опасно, ведь эту информацию отслеживает враг.

"Он (враг — ред.) будет понимать наши способности, если мы перейдем на цифры. Но то, что помощь Запада сегодня уже используется — это абсолютная правда. Так и есть", — сказала Маляр.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов заявил, что сегодня на фронте продолжается "оперативная пауза", во время которой происходит гонка, кто быстрее перегруппирует свои войска. На линии столкновения существенно уменьшилась интенсивность боевых действий, а единственным местом, где оккупанты ведут наступательные действия, пока есть Луганское направление. Однако и там враг успехов не имеет.

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