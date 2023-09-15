Переломный момент в войне: Мусиенко назвал город, освобождение которого приблизит победу

Освобождение временно захваченного Мелитополя станет достаточно серьезным переломным моментом, который будет влиять на многие аспекты боевых действий и войны.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Вообще, освобождение юга – это переломный момент. Потому что для России очень важно сохранять контроль за Крымом, сохранять сухопутный коридор в Крым: по военным соображениям, по лишению Украины экономических возможностей и потенциала. Они это воспринимают как достижения в этой войне: что они захватили эти территории и содержат", – считает Мусиенко.

По словам эксперта, потеря этих территорий будет означать серьезное поражение для врага.

"Мне кажется, что это и будет переломным моментом", – добавил он.

Важнейшее на сегодняшний день для войск РФ, считает эксперт, контролировать оккупированные территории на юге. Соответственно, потеря этих территорий, а также понесение потерь российскими войсками и фактическое уничтожение сухопутного коридора в Крым будет означать довольно серьезные, даже тяжелые последствия для врага.

"Плюс для нас будет открывать перспективы для освобождения Крыма", – добавил он.

Между тем, другой военный эксперт Украинского института будущего Игорь Тышкевич объяснил, когда и как может завершиться война в Украине.

Он назвал семь ключевых сценариев, в том числе и фантастических на этом этапе.

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