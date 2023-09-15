Переломный момент в войне: Мусиенко назвал город, освобождение которого приблизит победу

Освобождение ВСУ юга будет означать серьезное поражение для врага.
Освобождение временно захваченного Мелитополя станет достаточно серьезным переломным моментом, который будет влиять на многие аспекты боевых действий и войны.
Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
"Вообще, освобождение юга – это переломный момент. Потому что для России очень важно сохранять контроль за Крымом, сохранять сухопутный коридор в Крым: по военным соображениям, по лишению Украины экономических возможностей и потенциала. Они это воспринимают как достижения в этой войне: что они захватили эти территории и содержат", – считает Мусиенко.
По словам эксперта, потеря этих территорий будет означать серьезное поражение для врага.
"Мне кажется, что это и будет переломным моментом", – добавил он.
Важнейшее на сегодняшний день для войск РФ, считает эксперт, контролировать оккупированные территории на юге. Соответственно, потеря этих территорий, а также понесение потерь российскими войсками и фактическое уничтожение сухопутного коридора в Крым будет означать довольно серьезные, даже тяжелые последствия для врага.
"Плюс для нас будет открывать перспективы для освобождения Крыма", – добавил он.
Между тем, другой военный эксперт Украинского института будущего Игорь Тышкевич объяснил, когда и как может завершиться война в Украине.
Он назвал семь ключевых сценариев, в том числе и фантастических на этом этапе.
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