Переломы черепа и ребер: в селе Харьковщины обнаружили тела еще двух замученных мужчин (фото)

Правоохранители обнаружили тела двух мужчин со следами пыток и насильственной смерти (переломы костей черепа, челюсти и ребер) в деоккупированном селе Казачья Лопань Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

"Правоохранители обнаружили тела двух погибших в одной могиле на кладбище. По предварительной версии следствия, мужчин удерживали российские военные во время оккупации населенного пункта", — говорится в сообщении.

Тела направлены на проведение судебно-медицинских экспертиз. Устанавливают все обстоятельства совершения оккупантами очередного военного преступления.

Пытки россиян на оккупированных территориях

Российские оккупанты почти во всех захваченных городах и селах на территории Украины обустраивали застенки для пыток и убийств местных граждан.

После деоккупации Харьковской области в селе Пески-Радьковские следователи нашли ужасную застенку, где содержались пленные — местные жители, АТОвцы и пленные из ВСУ. Полиции известны данные военнослужащих, над которыми издевались русские.

Всего на деоккупированной территории области обнаружили 22 застенки российских оккупантов. По состоянию на 6 октября на территории области, освобожденной от армии России, обнаружили тела 534 убитых гражданских украинских граждан.

Читайте также: