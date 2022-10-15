Переломы черепа и ребер: в селе Харьковщины обнаружили тела еще двух замученных мужчин (фото)

Тела направлены на проведение судебно-медицинских экспертиз.
Правоохранители обнаружили тела двух мужчин со следами пыток и насильственной смерти (переломы костей черепа, челюсти и ребер) в деоккупированном селе Казачья Лопань Харьковской области.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
"Правоохранители обнаружили тела двух погибших в одной могиле на кладбище. По предварительной версии следствия, мужчин удерживали российские военные во время оккупации населенного пункта", — говорится в сообщении.
Тела направлены на проведение судебно-медицинских экспертиз. Устанавливают все обстоятельства совершения оккупантами очередного военного преступления.
Пытки россиян на оккупированных территориях
Российские оккупанты почти во всех захваченных городах и селах на территории Украины обустраивали застенки для пыток и убийств местных граждан.
После деоккупации Харьковской области в селе Пески-Радьковские следователи нашли ужасную застенку, где содержались пленные — местные жители, АТОвцы и пленные из ВСУ. Полиции известны данные военнослужащих, над которыми издевались русские.
Всего на деоккупированной территории области обнаружили 22 застенки российских оккупантов. По состоянию на 6 октября на территории области, освобожденной от армии России, обнаружили тела 534 убитых гражданских украинских граждан.
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