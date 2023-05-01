Переломы, рваные раны и контузии: в Павлограде уже 34 пострадавших после массированной атаки

В ночь на 1 мая 2023 года Россия нанесла ракетный удар по Павлоградскому району Днепропетровской области. По последним данным, травмированы 34 человека, среди них пятеро детей. Ранее сообщалось о 25 травмированных.

Такие обновленные данные сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

Самому младшему ребенку – 8 лет. Два человека находятся в реанимации.

"У людей ушибы, переломы, резаные и рваные раны, контузии, отравления продуктами горения. Две женщины, 45 и 55 лет, в реанимации. Остальные лечатся амбулаторно", – написал он.

Кроме того, в Павлограде повреждено промышленное предприятие. Там произошел пожар, его потушили спасатели. В жилом районе города повреждено 19 многоэтажек, 25 частных домов, шесть учреждений школьного и дошкольного образования, пять магазинов.

Напомним, 1 мая российские оккупанты атаковали Украину 18 ракетами из самолетов стратегической авиации. Украинские силы ПВО уничтожили 15. Обо всех подробностях массированной атаки читайте в новости.

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