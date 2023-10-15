"Перемалываем российскую армию": Жданов о гигантских успехах контрнаступления ВСУ

Украинские военные, несмотря на отсутствие некоторого оружия на фронте, совершают колоссальный прорыв.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов, отвечая на вопросы пользователей Сети.

"Нам дают "прожиточный минимум", не дают того объема вооружений, которое было бы необходимо для того, чтобы начать полноценное масштабное военное наступление на всех оперативных направлениях. У нас на сегодняшний день хватает сил только на двух оперативных направлениях вести наступательные действия, на остальных мы ведем оборонительные действия", – сказал он.

По его словам, за 4 месяца, начиная с 4 июня, когда начались наступательные действия наших войск, наши войска уничтожили 3,5 тысячи артиллерийских систем, примерно 50 артиллерийских бригад. 72 системы – это штатная численность артиллерийской бригады.

"К сожалению, у нас до сих пор нет ракет, нет современной авиации. Мы воюем на старой советской авиации. Наша авиация на порядок хуже той, которая есть в рашистской армии. Однако мы добились гигантских успехов. Сегодня российская армия трещит по швам, стратегический резерв россияне сегодня не имеют, тянуть войска из глубины страны уже нет возможности. Приезжают отдельные батальоны или маршевые роты, привозят по 100-200 человек личного состава, прибывают отдельные эшелоны с военной техникой. На 1200 км фронта это очень мало. Мы четвертый месяц практически перемалываем российскую армию. Результатом этого перемола может быть обвал фронта на оперативном направлении. Я считаю, что успехи огромны по сравнению с нашими возможностями", — добавил он.

Напомним, диктатор Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ провалилось. Он также отметил, что оккупанты имеют "успехи" на фронте.

По данным аналитиков, украинские войска 14 октября продолжили контрнаступательные действия на востоке и юге Украины и продвинулись к западу от Донецка.

Ранее аналитики сообщили, что, несмотря на колоссальные усилия, успех агрессора под Авдеевкой пока имеет ограниченный тактический характер.

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