"Перемеливают на фарш": почему россияне молча гибнут за Путина, "как скот", объяснил Фейгин

По его мнению, россияне не восстанут против Путина даже после отступления из Крыма.

Простые россияне никак не будут реагировать на новую волну мобилизации для войны против Украины и не восстанут против Путина.

Об этом заявил российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин, передает "Эспрессо".

"Путина давно должны были четвертовать за то, что он сделал. А сейчас, забрав все, что было у среднестатистического россиянина, его и дальше поддерживают. Сначала он забрал у россиян экономическую и политическую свободу. Затем у россиян забрали все гражданские права и обещали, что никогда не отнимут у них право на жизнь. Путин начал забирать у россиян последнее – право на жизнь. И сейчас этих среднестатистических россиян бросают на убой в Украину", – сказал Фейгин.

Оппозиционер отметил, что массовая безмолвная гибель оккупантов, перемалывание их "на фарш" в Украине – это феномен.

По его мнению, россияне не восстанут против Путина даже после отступления из Крыма.

"Для Путина же это спасение и удивление. Он пойдет дальше. И если раньше я считал, что есть какая-то точка невозврата, то сейчас я так не думаю. Россияне не восстали, когда их разбили в Харьковской и Херсонской области. Не удивлюсь, что и после потери Крыма они не восстанут против путинского режима", – подытожил правозащитник.

Ранее британский военный аналитик Майкл Кларк заявил, что Путина отстранит от власти ближайшее оцепление, народного восстания не будет.

Британский публицист и эксперт в России Эдвард Лукас считает, что в России уже видны начала гражданской войны, особенно это заметно благодаря развитию частных армий.

По мнению эксперта по российским делам Анны Лабушевской, после военного поражения Путина в Украине может произойти распад России и революция.

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