Перемещение вражеской техники и изолированные населенные пункты: какая ситуация в Киевской области

Перемещение вражеской техники и изолированные населенные пункты: какая ситуация в Киевской области

В оккупированных Иванковской, Дымерской и Полесской общинах гуманитарная катастрофа.

Война России против Украины длится уже 22-й день. Киевская ОГА рассказала о ситуации в области по состоянию на 17 марта.

Белоцерковский район

Ситуация контролируется. Ночь прошла спокойно, без обстрелов. Силы территориальной обороны в завышенной боеготовности.

Бориспольский район

По предварительной информации над территорией района сбит вражеский самолет. Информация проверяется, производится поиск самолета или его фрагментов.

Бучаский район

В Макаровской громаде отсутствуют водоснабжение, газ, электричество, связь. Поселок под контролем ВСУ, но постоянно под обстрелом врага.

В Бородянской, Бучанской и Гостомельской общинах – перемещение врага. Инфраструктура разрушена. Бородянка заблокирована. Готовится эвакуация гражданского населения и подвоз гуманитарной помощи.

Броварской район

На территории Барышевской, Калитянской, Великодымерской и Калиновской – вражеская техника.

В ночь на 17 марта по Калиновской общине враг нанес ракетный удар. Пострадал один из населенных пунктов – повреждение инфраструктуры и жилищного фонда. Предварительно жертв нет.

В Зазимской сельской громаде созданы пункты обогрева. 16 марта Зазимская громада приняло около 200 жителей Черниговщины, которых обеспечили жильем и питанием.



Вышгородский район

В оккупированных Иванковской, Дымерской и Полесской громада гуманитарная катастрофа, отсутствует связь, электроснабжение, продукты питания и лекарства. Продолжается эвакуация людей из оккупированной Дымерской громады. Славутич полностью изолирован. Есть потребность в продуктах питания и медикаментах.

Обуховский район

Ситуация стабильная, контролируемая. Есть проблема недостаточного количества некоторых продуктов. На АЗС недостаточны объемы горючего, очереди.

Фастовский район

Ситуация стабильна контролируемая. На части АЗС отсутствует топливо. Произошел обстрел градами в сторону с. Ясногородка – пострадавших, погибших и значительных разрушений нет.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 22-й день. Оккупанты продолжают разрушать Харьков, Чернигов, Мариуполь, Волноваху, Житомир, Ахтырку, Сумы, Северодонецк, Днепр, Киев, другие города и села крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и уничтожая инфраструктуру.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают не менее 5 наших детей ежедневно. На 17 марта от рук россиян погибли уже 108 детей.

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