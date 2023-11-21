Перемирие или гарантии безопасности: Портников назвал варианты окончания войны

Политический эксперт и журналист Виталий Портников назвал свои варианты, как может окончиться война России против Украины.

Об этом он сказал в эфире "Говорит великий Львов".

Виталий Портников перечислил разные варианты окончания войны в Украине - это гарантии безопасности или же перемирие с участием третьих стран.

"Могут быть разные варианты. Могут быть гарантии безопасности для украинцев, которые не позволят россиянам больше продвигаться. Может быть исчерпание ресурсов, когда война остановится на линии разграничения и может быть перемирие, которое Россия и Украина подпишут не с третьими странами, а между собой. Может быть третий вариант, когда Россия будет считать, что она контролирует определенные украинские территории, но не сможет там находиться, потому что эти территории будут под огневым контролем ВСУ. Может быть разное, даже сейчас, когда мы находимся в ситуации предчувствия позиционной войны", - сказал он.

Напомним, Портников отметил, что если у Украины и России будут ресурсы, то война может продолжаться и до 2035 года, однако, по его мнению, это может и скорее закончиться.

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