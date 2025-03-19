Перемирие или ловушка: Европа боится соглашения США с Россией без Украины

Трамп провел переговоры с Путиным, но Кремль не согласился на 30-дневное перемирие.

США дали понять европейским союзникам, что их приоритетом является прекращение боевых действий и дальнейшее обсуждение вопросов безопасности Украины.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники.

Такие сигналы могут дать определенную уверенность союзным странам, опасающимся, что США могут принять решение без консультаций с Европой, что ослабит как Украину, так и общую безопасность Европы.

Опасения усилились после телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина. По данным источников, Кремль отклонил предложение Вашингтона по поводу 30-дневного прекращения огня. Путин при этом согласился лишь ограничить удары по украинской энергетике, выдвинув требование прекратить поставки оружия и разведданных для ВСУ.

После разговора Трамп написал в Truth Social: "Этот процесс сейчас в полном объеме, и мы, надеюсь, во имя человечества выполним эту работу!"

Санкции против России остаются важным рычагом давления. США и ЕС отмечают, что ограничения будут действовать, пока не будет достигнуто политическое урегулирование. В то же время союзники готовы ужесточить санкции, если Москва не пойдет на уступки.

После встречи с Трампом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что отношения с РФ должны нормализоваться после завершения боевых действий, но в то же время необходимо продолжать давление на Кремль.

В свою очередь, министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что сейчас даже думать о возобновлении отношений с РФ неприемлемо. По его мнению, Россия должна прекратить войну, вернуть оккупированные территории и выплатить репарации Украине.

Напомним, спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф 19 марта 2025 года заявил, что переговоры американского президента Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным были убедительными, но, мол, еще предстоит многое обсудить, поэтому это планируют сделать на следующей встрече делегаций США и России.

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