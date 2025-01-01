Перемирие или продолжение войны: Newsweek поделилось прогнозами по Украине

По прогнозам, после вступления в должность Дональда Трампа 20 января его администрация будет оказывать давление на обе стороны, чтобы добиться компромисса.

Эксперты сомневаются в окончательном разрешении российско-украинского конфликта, даже если в этом году удастся заключить мирное соглашение. Большинство считает, что 2025 год может стать годом прекращения активных боевых действий, но не завершения войны.

Детальнее рассказали в издании Newsweek.

По прогнозам, после вступления в должность Дональда Трампа 20 января его администрация будет оказывать давление на обе стороны, чтобы добиться компромисса. Трамп обещал быстро завершить войну, используя свои методы принуждения.

Чедомир Несторович, академический содиректор Центра геополитики и бизнеса ESSEC, считает, что нежелание Трампа продолжать военную помощь Украине может вынудить Киев начать переговоры.

"Украина может получить поддержку НАТО без формального членства, а Россия — частичное снятие санкций", — прогнозирует он.

Орельен Колсон, профессор политических наук ESSEC, считает, что обе стороны, и Россия, и Украина, могут согласиться на мирные переговоры из-за опасений относительно дальнейшей эскалации. Однако он добавляет, что даже в случае договоренностей это будет "вооруженное прекращение огня", а не настоящий мир.

"Путин из-за страха дополнительных военных средств, предоставленных Украине, а Зеленский, чтобы избежать значительного прекращения поддержки США. В любом случае это будет не конец войны, а скорее вооруженное прекращение огня", — сказал Колсон.

Эдгар Беллоу из бизнес-школы NEOMA предполагает, что наиболее вероятным сценарием является замороженный конфликт с периодическими столкновениями и нерешенными территориальными спорами.

В то же время Юрий Боечко, генеральный директор благотворительной организации "Надежда для Украины", настроен менее оптимистично. Он считает, что Россия не согласится ни на одно мирное соглашение.

"Это могут быть несколько месяцев временного мира, но риск эскалации остается высоким", — заявил он.

Напомним, что эксминистр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что горячая фаза войны против РФ не сможет закончиться в 2025 году.