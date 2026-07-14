Перемирие как ловушка: Путин может использовать прекращение огня против Украины

Как Путин хочет использовать прекращение огня / © Associated Press

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В случае введения между Украиной и РФ режима прекращения огня Путин будет использовать это как оружие. У Кремля есть старый план, который уже сработал, поэтому даже режим прекращения огня не остановит российского диктатора.

Об этом пишут Foreign Affairs.

Как Путин использует режим прекращения огня в случае такой возможности

После аннексии Крыма и вторжения в Донецкую область в 2014 году Москва подписала Минские соглашения, которые так и не разрешили фундаментальные проблемы, а лишь заморозили конфликт до полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

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Минский процесс ясно продемонстрировал, как Владимир Путин сочетает дипломатию с силовыми методами, использует переговоры для отвлечения внимания, расшатывает ситуацию в Киеве и добивается раскола внутри Европы. Сейчас если российский диктатор и согласится на прекращение огня, его стратегия останется неизменной.

Поскольку россияне не могут добиться успехов на поле боя, перемирие станет лишь обходным путем. Путин использует паузу для создания политической нестабильности в Украине, давления на европейских политиков для возобновления отношений с Москвой и усугубления противоречий между Вашингтоном и Брюсселем.

Для США и Европы это означает одно: остановка обстрелов и боев на фронте не положит войне конец, а станет еще одной фазой конфликта.

Кремлю не удалось превратить Украину в своего вассала, а тем более захватить Киев за три дня. К тому же 12 лет жестокой войны гарантировали Путину неприязнь украинцев к РФ. Пока российский диктатор оказался в тупике.

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Путин балансирует меж большими рисками. Усиление внутренней эскалации может произойти в случае объявления новой волны мобилизации в РФ, усиление ракетного террора Украины или применение ядерного оружия рискует окончательно оттолкнуть Китай и Индию, а удары по логистике НАТО угрожают прямым военным ответом Запада.

В самой России начинают чувствовать усталость от «вечной войны». Хотя режим крепко удерживает власть, нарастание экономического давления и удары Украины вглубь российской территории заставляют Путина искать новые маневры.

Если раньше Путин пытался построить сеть лояльных соседей и вести переговоры о безопасности исключительно с Вашингтоном, то сейчас ситуация изменилась. Главным барьером для Кремля стала сама Европа. Европейские страны наращивают инвестиции в свой оборонно-промышленный комплекс, закупают дальнобойное оружие и активно заменяют помощь США, при этом продолжают активно помогать Украине.

Что будет, если Россия согласится на прекращение огня

В случае, если Кремль согласится на прекращение огня, важно понимать, что у российского диктатора будет сразу несколько выгод и целей:

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Москва потребует проведения выборов в Украине. Будет запускать дезинформационные и психологические кампании, чтобы спровоцировать раскол общества и заблокировать интеграцию Украины в ЕС. Россия будет пытаться затянуть переговорные процессы, апеллировать к легитимизации оккупированных территорий и попытаться исключить из процесса переговоров страны Балтии. Россия будет провоцировать усиление споров между США и ЕС, а также активизирует поддержку пророссийских сил для скорейшего снятия санкций.

Временная пауза позволит Путину перегруппировать силы, выиграть время внутри страны и высвободить ресурсы для возобновления влияния в Африке, на Ближнем Востоке и Южном Кавказе.

Именно поэтому любые переговоры о прекращении огня должны выходить за рамки простых договоренностей о перемирии.

Украине прогнозируют тяжелую осень и попытку Путина уничтожить Киев

Напомним, массированные ракетные обстрелы Киева свидетельствуют не о силе Кремля, а об отчаянии Владимира Путина из-за неудач на фронте, пишет заместитель редактора Bild Пауль Ронцхаймер после визита в столицу.

Из-за дефицита ракет для систем Patriot ситуация с противовоздушной обороной существенно усложнилась, что подтверждает и мэр Киева Виталий Кличко. По его словам и оценкам источников в украинском правительстве, российские атаки стали жестче, чем когда-либо, а их цель — уничтожить гражданскую инфраструктуру и оставить миллионы людей без света и тепла до наступления зимы.

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Несмотря на отсутствие успехов на поле боя, эксперты отмечают, что Путин не готов к компромиссам и дальше будет выбирать эскалацию. В то же время, военный аналитик Нико Ланге указывает на изменение позиции Дональда Трампа в отношении войны и подтверждает помощь США, в частности, разведывательными данными о российской ПВО для украинских ударов вглубь РФ.

Журналист подытоживает: несмотря на постоянную угрозу, разрушения и страх перед тяжелой зимой, киевляне демонстрируют невероятную стойкость, а агрессия лишь усиливает их сопротивление.

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