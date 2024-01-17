"Перемирие" между Украиной и Россией: Блинкен сделал неутешительное заявление

Блинкен уверен, что "Украина крепко стоит на своих ногах".

В Госдепартаменте США считают, что Украина и Россия не близки к "прекращению огня" и не были близки.

Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен в Давосе, сообщает The Guardian.

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У топдипломата США спросили, были ли где-то близки к прекращению огня в Украине. На что Блинкен ответил: "Я так не думаю".

Он считает, что глава Кремля Владимир Путин готов продолжать вовлекать "своих молодых людей в войну на мясорубку", являющуюся "глубокой трагедией" для россиян.

Блинкен уверен, что "Украина крепко стоит на своих ногах".

Напомним, недавно у Песков высказался о "мирных" переговорах с Украиной.

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