Перемирие на Черном море: как будет реагировать Украина на нарушение со стороны России

Спикер ВМС Дмитрий Плетенчук / © Зеркало недели. Украина

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Военно-морские силы вместе с партнерами постоянно следят за ситуацией на воде и воздухе. А в случае перемирия на Черном море в нарушение со стороны России реакция Украины "будет адекватной".

Об этом пресс-секретарь ВМС Дмитрий Плетенчук заявил в эфире телемарафона.

Плетенчук напомнил слова Рустема Умерова о том, что россияне не могут покидать восточную часть Черного моря. Иначе Киев сочтет это нарушением перемирия. По словам Плетенчука, такое условие уже неоднократно обсуждалось и высшим руководством страны.

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"Конечно, реакция будет адекватной. И министр обороны Украины Рустем Умеров также озвучивал требование о том, что россияне не могут покидать восточную часть Черного моря, где они имеют формальное юридическое право находиться, это побережье российское, и где они фактически и находятся уже длительное время", - пояснил спикер ВМС.

Плетенчук сказал, что для Киева прекращение огня на Черном море является, прежде всего, прекращением обстрелов портовой инфраструктуры. Но по русским кораблям можно бить.

"И да, это о безопасности. Это о том, какие объекты нельзя поражать во время перемирия. Это, конечно, касается постоянной работы нашего зернового коридора и возможности приобретать экспортные способности", - подчеркнул спикер.

Что касается непосредственно военных целей, то из того, что было озвучено представителями украинского МИДа, на военные объекты, такие как корабли, например, это не распространяется.

Пока достаточно сложно говорить об условиях перемирия на Черном море, поэтому следует дождаться конечного варианта документа, где будут прописаны все условия и указаны средства контроля за соблюдением договоренностей.

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