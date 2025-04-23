Перемирие с Россией может быть ловушкой — в ISW предупреждают о риске новой войны

ISW предупреждает об угрозе новой волны агрессии

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Аналитики американского Института изучения войны (ISW) предупреждают, что потенциальное соглашение о заморозке линии фронта на нынешних позициях не остановит дальнейшие агрессивные планы Кремля.

Об этом сообщили в своем отчете.

Это может дать России возможность перегруппироваться и подготовить почву для новой атаки, особенно если будет ограничена западная военная помощь Украине.

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«Любое перемирие, закрепляющее статус-кво к полному контролю РФ над оккупированными регионами, не остановит Кремль. Напротив, Москва может использовать паузу для восстановления сил и развертывания новой фазы вторжения», — говорится в отчете ISW.

Аналитики отмечают, что нынешняя линия фронта не безопасна для Украины: российские войска находятся всего в 20–25 км от Харькова, Запорожья и правобережной Херсонщины, что позволяет развернуть стремительную атаку в случае ослабления украинской обороны.

ISW обращает внимание на активизацию использования бронетехники со стороны РФ на многих участках, в частности в Донецкой области, что может быть частью плана постепенного продвижения на юг и восток Украины.

Также эксперты не исключают, что Россия может временно отказаться от требования полного контроля над Донбассом в обмен на стратегические уступки Западу, например, изменение политического курса Украины или ограничение ее армии.

«Кремль, скорее всего, воспользуется любым перемирием, основанным на ограничении поставок американского оружия, чтобы подготовиться к новой войне», — предупреждает ISW.

Напомним, по состоянию на утро 16 апреля ВСУ уничтожили 944270 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1210 военных.