Перемирие в Черном море: советник Зеленского сказал, идет ли речь о запрете на атаки по порту Одессы

Украина и Россия намерены добиться перемирия в Черном море. Оно должно предусматривать запрет на удары по порту Одессы.

Об этом пишет советник президента Дмитрий Литвин.

"Мы рассматриваем это как договоренность по портам тоже. А это, в частности, Одесса", — написал Литвин.

Он добавил, что Москва – город, построенный на лжи, и в Украине это никого не удивляет.

"Например, в своем заявлении после встреч в Эр-Рияде россияне заявили, что якобы перемирие на энергетических объектах действует с 18 марта. Почему именно 18 марта? Потому что именно тогда они выдвинули откровенно фейковую историю о том, что якобы Путин приказал прекратить удары по энергетической инфраструктуре".

Теперь же, добавил он, россияне просто хотят оставаться последовательными в своей лжи и пропаганде.

Ранее речь шла о том, что враг "затягивает" достижение перемирия. Зато россияне запускают по Украине группы дронов.