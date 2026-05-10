Перемирие в действии: Генштаб назвал количество оккупантов, которые больше никогда не будут убивать

Потери россиян на фронте в Украине пересекли новую психологическую отметку и достигли 1341110 человек.

Об этом говорится в отчете Генштаба.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.05.26 ориентировочно составили:

личного состава — около 1 341 110 (+840) человек

танков — 11 920

боевых бронированных машин — 24 544 (+3)

артиллерийских систем systems — 41 787 (+75)

РСЗО — 1 782 (+2)

средства ПВО — 1 373 (+2)

самолетов — 435

вертолетов — 352

наземные робототехнические комплексы — 1 362 (+11)

БпЛА оперативно-тактического уровня — 282 697 (+1 489)

крылатые ракеты — 4 585

корабли / катера — 33

подводные лодки — 2

автомобильная техника и автоцистерны — 95 479 (+227)

специальная техника — 4 176 (+3)

Напомним, президент Владимир Зеленский подтвердил трехдневное перемирие с Россией с 9 по 11 мая и обмен пленными в формате 1000 на 1000. Однако россияне продолжают атаки.

