Война
632
1 мин

Перемирие в действии: Генштаб назвал количество оккупантов, которые больше никогда не будут убивать

Российские войска теряют технику и личный состав на фронте Украины.

Анастасия Павленко
Оккупанты

Оккупанты / © Associated Press

Потери россиян на фронте в Украине пересекли новую психологическую отметку и достигли 1341110 человек.

Об этом говорится в отчете Генштаба.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.05.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 341 110 (+840) человек

  • танков — 11 920

  • боевых бронированных машин — 24 544 (+3)

  • артиллерийских систем systems — 41 787 (+75)

  • РСЗО — 1 782 (+2)

  • средства ПВО — 1 373 (+2)

  • самолетов — 435

  • вертолетов — 352

  • наземные робототехнические комплексы — 1 362 (+11)

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 282 697 (+1 489)

  • крылатые ракеты — 4 585

  • корабли / катера — 33

  • подводные лодки — 2

  • автомобильная техника и автоцистерны — 95 479 (+227)

  • специальная техника — 4 176 (+3)

Напомним, президент Владимир Зеленский подтвердил трехдневное перемирие с Россией с 9 по 11 мая и обмен пленными в формате 1000 на 1000. Однако россияне продолжают атаки.

