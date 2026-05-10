- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 632
- Время на прочтение
- 1 мин
Перемирие в действии: Генштаб назвал количество оккупантов, которые больше никогда не будут убивать
Российские войска теряют технику и личный состав на фронте Украины.
Потери россиян на фронте в Украине пересекли новую психологическую отметку и достигли 1341110 человек.
Об этом говорится в отчете Генштаба.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.05.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 341 110 (+840) человек
танков — 11 920
боевых бронированных машин — 24 544 (+3)
артиллерийских систем systems — 41 787 (+75)
РСЗО — 1 782 (+2)
средства ПВО — 1 373 (+2)
самолетов — 435
вертолетов — 352
наземные робототехнические комплексы — 1 362 (+11)
БпЛА оперативно-тактического уровня — 282 697 (+1 489)
крылатые ракеты — 4 585
корабли / катера — 33
подводные лодки — 2
автомобильная техника и автоцистерны — 95 479 (+227)
специальная техника — 4 176 (+3)
Напомним, президент Владимир Зеленский подтвердил трехдневное перемирие с Россией с 9 по 11 мая и обмен пленными в формате 1000 на 1000. Однако россияне продолжают атаки.