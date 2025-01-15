Перемирие в Газе: чего ждут в США после достижения соглашения между Израилем и ХАМАС

По мнению Энтони Блинкена, на освобождение израильских заложников и палестинских заключенных уйдет примерно шесть недель

После заключения соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС и отвода войск ЦАХАЛа, должно начаться освобождение израильских заложников и палестинских заключенных.

Какого развития событий на Ближнем востоке ждут в США, рассказал Энтони Блинкен в своем последнем интервью CNN в должности госсекретаря в среду, 15 января.

"Сначала прекращается огонь. ХАМАС и Израиль прекращают стрельбу. Израиль отводит свои войска. Начинается освобождение заложников. Заключенные выходят из израильских тюрем и возвращаются обратно. И мы увеличиваем гуманитарную помощь людям, которые так отчаянно в ней нуждаются", – сказал Блинкен.

По его словам, на осуществление этих планов уйдет примерно шесть недель. И в течение этого периода "нам необходимо договориться о взаимопонимании, чтобы прийти к постоянному прекращению огня".

"Чтобы Израиль вывел все свои силы из Газы, ХАМАС не вернулся туда, и чтобы были приняты необходимые меры по восстановлению власти и безопасности, чтобы Газа могла двигаться вперед", – подчеркнул госсекретарь.

Он добавил, что механизмы постоянного прекращения огня разрабатываются как минимум последние полгода, "интенсивно, но тихо". В этом процессе принимают участие не только США, но и "арабские партнеры".

"Мы надеемся, что прекращение огня само по себе отрезвит умы и заставит людей договориться о том, что необходимо для реализации плана действий после конфликта", – подчеркнул Энтони Блинкен.

В то же время в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что в соглашении о прекращении огня есть "ряд положений" по освобождению заложников, которые еще предстоит окончательно согласовать. По словам премьера, Израиль надеется, что "детали будут окончательно согласованы сегодня вечером".

Напомним, Израиль и ХАМАС договорились о соглашении приостановить боевые действия в Газе и постепенно освободить заложников и палестинских заключенных. Реализация соглашения между Израилем и ХАМАСом предположительно начнется в воскресенье, 19 января.

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