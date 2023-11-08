Перенес 2 инфаркта и 2 инсульта: во Львове восстанавливается защитник, вывозивший погибших с фронта

Во Львове восстанавливается 59-летний военнослужащий Иван Голюка из Коломыи (Ивано-Франковская область), перенесший два инфаркта и два инсульта.

Его историю рассказали в Национальном реабилитационном центре "Несокрушимые" (Unbroken).

Майор Иван Голюка около 20 лет работал в правоохранительных органах.

С начала полномасштабного вторжения вступил в ряды местной терробороны. А уже через два месяца нес службу в Донецкой области, где стал заместителем комбата по морально-психологическому обеспечению.

Господин Иван вывозил тела погибших побратимов и возвращал их родным для прощания.

Потерю каждого побратима он переживал как личную / Фото: UNBROKEN Ukraine

"Помочь успокоиться и пережить потерю побратимов – все это пропускал через себя. Но труднее всего было смотреть в глаза матери и сказать, что ее сын – дома. Навсегда", – вот что, по словам Ивана Голюки, было ему самым трудным в его службе.

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Потерю каждого бойца он переживал как личную. Поэтому со временем мужчине стало тяжело не только на душе, но и на сердце. До войны Голюка никогда не испытывал проблем со здоровьем, но на фронте начал испытывать жгучие боли в области сердца. Мужчина не считался с болью и добросовестно выполнял свои обязанности. На обследование к медикам попал только через несколько месяцев, когда стало совсем плохо.

В Запорожье офицеру диагностировали повторный инфаркт. Это означает, что первый он перенес на ногах. Ивана сразу прооперировали.

Чтобы восстановить кровоток в поврежденном участке сердца, медики безотлагательно его прооперировали и установили стент. Сосуды защитника также поразили болезнь, поэтому запорожские врачи направили пациента в Киев на еще одну операцию – аортокоронарное шунтирование. После оперативного вмешательства Ивана отправили во Львов.

Там врачи подтвердили еще один диагноз – ишемический инсульт. Кроме этого, обследование выявило еще один ранее перенесенный инсульт.

"Такие инсульты обычно возникают как осложнения после хирургических вмешательств. Именно поэтому, как нам рассказал военный, он чувствовал и до сих пор иногда чувствует одностороннее онемение в конечностях. А вот второй инсульт прошел значительно легче.

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Проблемы с речью и координацией движений длились всего несколько часов. Пациенту вовремя провели медикаментозное лечение и у него нет неврологического дефицита", – объясняет кардиолог и врач физической реабилитационной медицины Анна Бордюженко.

Иван Голюка восстанавливается и чувствует себя лучше. Его угнетает мысль, что он не со своими бойцами.

Иван Голюка восстанавливается и чувствует себя лучше / Фото: UNBROKEN Ukraine

"Там я был на своем месте. Это было нелегко, но я знал что и для чего делаю. А тут еще нужно понять: где ты, кто ты и в каком статусе", – отмечает военный. Иван уверен, что если здоровье позволит, то продолжит службу.

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