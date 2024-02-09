Перенесет ли Сырский войну на территорию России: военный эксперт объяснил

По его словам, в ходе коммуникации, безусловно, будут обсуждаться те или иные операции на территории РФ.

У нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского нет цели перенести войну на территорию России, поскольку этим вопросом могут заниматься только спецслужбы.

Об этом в эфире "1+1" сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Если мы вобще говорим о тех или иных действиях на территории врага, его суверенной территории, а не временно оккупированных, то это действия, которые относятся к спецслужбам. Это функционал СБУ, это функционал ГУР МО Украины. Александр Сырский непосредственно коммуникирует уже как главнокомандующий всеми этими силовыми структурами”, — подчеркнул Александр Коваленко.

По его словам, в ходе коммуникации, безусловно, будут обсуждаться те или иные операции на территории РФ.

"Но если мы говорим о каких-либо действиях военного плана с использованием Сухопутных войск — вряд ли", — подчеркнул военный обозреватель.

Напомним, что ВСУ ожидает много нововведений. Некоторые из них уже были введены, другие впереди, но постепенно надвигаются.

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