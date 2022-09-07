Переобулся в воздухе: Шарий в испанском суде назвал Путина преступником, а себя - "великим патриотом Украины"

Во время допроса пропагандист назвал себя "величайшим патриотом Украины", а диктатора Путина — преступником.

Аудио допроса Шария из суда Испании опубликовал российский оппозиционер Марк Фейгин.

"Оккупация Крыма — это преступление, которое признало мировое сообщество. То, что началось 24 февраля, я не считаю спецоперацией. Это — агрессия против независимого государства со стороны агрессора Российской Федерации и преступного решения Путина, основанного на преступных советах. Однозначно. Я от первого дня это вторжение считал агрессией. Я не знаю в своей жизни большего патриота Украины, чем я", — заявил в суде Шарий.

На вопрос судьи, считает ли Шарий Путина преступником, тот ответил, что "конечно, да".

Напомним, в Испании 4 апреля задержан пророссийский блогер Анатолий Шарий, подозреваемый в государственной измене.

Также в Украине окончательно запретили деятельность пророссийской "Партии Шария"

Читайте также: