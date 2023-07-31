"Переодевали и отправляли на фронт": Россия принудительно мобилизовала до 60 000 украинских мужчин

Россияне загоняют в свое войско и студентов с оккупированных территорий Украины.

Россия с начала 2022 года принудительно мобилизовала в свою армию от 55 тыс. до 60 тыс. мужчин на оккупированных территориях Украины.

Об этом представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Черняк рассказал "Радио Свобода", сообщили в разведке.

Черняк отметил, что российские захватчики проводили на оккупированных украинских территориях "насильственную мобилизацию", в том числе ловили людей прямо на улицах.

Также читайте Живой товар для кадыровцев: невероятная история освобождения с рынка невольников двух украинских бойцов

"Они приходили на те многочисленные предприятия, которые еще работали, и принудительно забирали людей — просто переодевали и отправляли на фронт. Обещали, мол, будете на второй, на третьей линии, а на самом деле люди попадали на передовую", — рассказал представитель ГУР.

Он также сообщил, что россияне загоняют в свое войско и студентов с оккупированных территорий Украины: "Человек утром пошел на занятия и через два дня он уже воюет".

"Собственно говоря, россия не считает жителей Донетчины и Луганщины людьми, поэтому оккупантам абсолютно все равно, законы не действуют. Единственная реальная возможность [выжить] – сразу, при первой же возможности сдаться в плен", – рассказал Черняк.

Мобилизация в России и Украине

Напомним, по оценкам эстонской разведки, Россия еще долго может поддерживать текущий темп войны за счет больших человеческих ресурсов.

В то же время ветеран АТО и экс-командир штурмовой роты батальона "Айдар" Евгений Дикий отмечал, что Россия имеет огромный мобилизационный резерв, который может достичь и 10 млн. Однако у врага возникают проблемы со способностью пропускной системы "переварить" такое количество мобилизованных.

Что касается мобилизации в Украине, то накануне Верховная Рада продлила ее действие, а также военное положение еще на три месяца. По мнению главы БФ "Повернись живым" Тараса Чмута, в нынешней войне рано или поздно все будут служить в армии.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Были живым товаром для кадыровцев! Невероятная история освобождения из российского плена"

Читайте также: