Переодеваются в форму ВСУ: оккупанты пытаются прорвать оборону на Таврийськом направлении

Вооруженные силы Украины фиксируют случаи, когда россияне переодеваются в украинскую военную форму и в таком виде ведут боевые действия. Враг пытается наступать на Купянском направлении.

Об этом сообщил в эфире телемарафона "Единые новости" проинформировал представитель Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

"Россияне цинично продолжают нарушать правила ведения войны. Кроме постоянного террора гражданского населения, как на ВТО, так и с нашей стороны, также фиксируются случаи переодевания врага в украинскую военную форму и ведение в таком виде боевых действий", — сказал он.

Россияне продолжают устраивать мясные штурмы, поскольку российским генералам, полковникам нужно показывать хоть какие-то результаты, а их у них нет.

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"Иногда подключается техника, но ее не так много. То есть, враг ее, скажем так, прячет, а гонит пехоту вперед. Все время подтягивают резервы и они идут вперед, и это делают не кадровые военные, а именно "Шторм-Z", какие-то территориальные войска РФ и те люди, которых россияне наловили, гастарбайтеры, которых обманывают и заставляют подписывать какие-то контракты, и они сразу идут на передовую", — сказал он.

Оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку. В частности, за прошедшие сутки российская авиация наносила удары у Авдеевки, Роботиного и Вербового.

Тем временем украинские военные потихоньку идут вперед у Роботиного и Вербового.

"Также зафиксированы попытки продвигаться в районе Победы. За прошедшие сутки зафиксировано 10 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций", — проинформировал Штупун.

Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательной операции на Мелитопольском направлении и наступательных действий на Бахмутском направлении.

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