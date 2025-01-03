Переодеваются в гражданское и обходят позиции ВСУ: военный рассказал о действиях россиян в Торецке

Оккупанты переодеваются в гражданское и обходят позиции Сил обороны Украины в Торецке.

Об этом Суспільному рассказал командир минометной батареи президентской бригады Михаил (Мозг).

По его словам, это редкие случаи.

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"На самом деле уже не единичны доклады наших и смежников, о том, что были замечены и ликвидированы враги, которые просочились сквозь наши порядки, переодеваясь в местных, и ожидали подхода основных сил", — пояснил Мозг.

Военный добавил, что часть окупантов являются бывшими заключенными. А когда россиянам не удается выбить наших бойцов во время обычных боев или артиллерией или дронами, то они приказывают своим захватчикам проносить противотанковые мины и забросить их в район наших огневых позиций.

"Они пытаются взорвать здания, в которых находятся наши ребята", — подытожил военный.

Напомним, в Торецке Донецкой области продолжаются активные бои. Оккупантам сложно двигаться в городе, и они там увязли.

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