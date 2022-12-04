Переполненные больницы на оккупированном Донбассе и обстрелы Херсона: главное со сводки Генштаба

В Генштабе рассказали главные события на фронте за последние сутки.

Российские оккупанты продолжают вести наступление на Авдеевском и Бахмутском направлениях, активно задействуют авиацию для поддержки наземных группировок.

Об этом говорится в строительстве Генерального штаба ВСУ за 4 декабря.

В течение этих суток россияне нанесли 2 ракетных удара. Также они произвели более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам вдоль линии столкновения. В частности, снова удары получили объекты гражданской инфраструктуры городов Никополь и Херсон.

Сохраняется угроза вражеских ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре по всей территории Украины.

Ситуация в отдельных направлениях

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.

На Сиверском направлении россияне обстреляли из минометов населенные пункты Сопич, Сварково и Заруцкое Сумской области.

На Слобожанском направлении оккупанты удерживают свои войска в приграничных районах Белгородской области. Из разнокалиберной артиллерии они обстреляли, в частности, районы Шевченко, Стреляй, Красного, Огурцового, Волчанская, Бочкового, Малой Волчьей, Двухлетней и Богдановского Харьковской области.

В Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. Под огневое поражение танков и артиллерии попали районы населённых пунктов Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Берестовое и Вишневое Харьковской области; Макеевка и Площадка в Луганской области и Ямполевка Донецкой области.

На Бахмутском и Авдиевском направлениях оккупанты направляют все усилия на наступательные действия и пытаются улучшить тактическое положение. Обстрелы из танков и всего спектра артиллерии подверглись районам населенных Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Курдюмовка, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

В Новопавловском направлении враг обороняется. Обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы Нескучного, Золотой Нивы и Пречистовки Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях захватчики ведут оборонительные действия. Артиллерийские обстрелы РФ зафиксированы в районах более двадцати пяти населенных пунктов рядом с линией столкновения. Это, в частности, город Никополь Днепропетровской области и Херсон.

Оккупированные территории

Оккупанты ограничивают права и свободы гражданских граждан на оккупированной части Херсонской области. Так, под видом борьбы с диверсионными разведывательными группами, оккупанты установили блокпост на реке Чайка и запретили проход для частных лодок.

В Скадовском районе работники почты прекратили доставку выплат пенсионерам. В отделениях почты для получения пенсий захватчики заставляют пожилых людей писать заявления и получать паспорта и гражданство РФ.

Потери оккупантов

Враг продолжает нести потери на Донецком и Луганском направлениях. Медучреждения Донецка переполнены ранеными оккупантами. Плановые операции гражданским пациентам перенесли на неопределенный срок, новых раненых не принимают.

В Новопсковское территориальное медицинское объединение оккупированной территории Луганской области за последние дни доставлено до 300 раненых российских военных.

Ранее в ВСУ рассказали, когда россияне могут массированно обстрелять Украину.

Читайте также: