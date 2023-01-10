Переполненные больницы в оккупированном Бердянске и обстрелы по всей линии столкновения: главное со сводки Генштаба

В Генштабе рассказали главные события на фронте за последние сутки.

Российские оккупанты не прекращают наносить ракетные и авиационные удары, совершать артиллерийские обстрелы по критической инфраструктуре и жилью гражданских на территории Украины.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 10 января.

В течение суток противник нанес 2 ракетных удара и совершил 7 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре Донецкой и Херсонской областей.

Угроза нанесения россиянам авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины.

Оккупанты продолжают обстреливать позиции украинских войск и гражданских объектов вдоль всей линии столкновения.

Ситуация на отдельных направлениях

На Сиверском направлении обстрелам из минометов и ствольной артиллерии подверглись районы Синьковки Черниговской области и Покровки Сумской области.

направлении обстрелам из минометов и ствольной артиллерии подверглись районы Синьковки Черниговской области и Покровки Сумской области. На Слобожанском направлении противник обстрелял позиции наших войск в районах 13 населенных пунктов, в частности: Сосновка, Зеленое, Волчанск, Хатное, Красное Первое и Двуречная Харьковской области.

направлении противник обстрелял позиции наших войск в районах 13 населенных пунктов, в частности: Сосновка, Зеленое, Волчанск, Хатное, Красное Первое и Двуречная Харьковской области. На Купянском направлении россияне из танков и всего спектра артиллерии обстреляли районы населенных пунктов Вильшана, Орлянка, Кисловка Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка Луганской области.

направлении россияне из танков и всего спектра артиллерии обстреляли районы населенных пунктов Вильшана, Орлянка, Кисловка Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка Луганской области. На Лиманском направлении обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районам населенных пунктов Макеевка, Невское, Червонопоповка Луганской области и Терны, Серебрянка Донецкой области.

направлении обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районам населенных пунктов Макеевка, Невское, Червонопоповка Луганской области и Терны, Серебрянка Донецкой области. На Бахмутском направлении из танков и артиллерии разных типов россияне обстреляли позиции украинских войск в районах Белогоровки, Бахмута, Клещиевки, Белой Горы, Дружбы, Парасковеевки Донецкой области.

направлении из танков и артиллерии разных типов россияне обстреляли позиции украинских войск в районах Белогоровки, Бахмута, Клещиевки, Белой Горы, Дружбы, Парасковеевки Донецкой области. На Авдеевском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Авдеевки, Веселого, Невельского, Георгиевки, Марьинки, Первомайского Донецкой области.

направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Авдеевки, Веселого, Невельского, Георгиевки, Марьинки, Первомайского Донецкой области. На Новопавловском направлении противник из танков и всего спектра артиллерии обстреливал позиции Сил обороны Украины в районах Времевки, Великой Новоселки, Угледара Донецкой области.

направлении противник из танков и всего спектра артиллерии обстреливал позиции Сил обороны Украины в районах Времевки, Великой Новоселки, Угледара Донецкой области. На Запорожском направлении россияне из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстреляли позиции наших войск и гражданской инфраструктуры в районах 18 населенных пунктов, в частности: Вольное Поле, Новополь Донецкой области; Ольговское, Железнодорожное, Гуляйполе, Степное, Щербаки, Белогорье Запорожской области.

На Херсонском направлении противник не прекращает обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. От артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура 12 населенных пунктов, в частности: Антоновка, Веселое, Дудчаны, Милово и Золотая Балка Херсонской области и Херсон, есть пострадавшие среди мирных жителей.

Потери

Оккупанты продолжают нести потери. По имеющейся информации, больницы оккупированного Бердянска Запорожской области переполнены ранеными, поэтому захватчики за последнюю неделю обустроили еще 3 военных госпиталя.

Для поддержания наступления и восполнения утрат в живой силе в РФ и на оккупированных территориях продолжаются мероприятия по мобилизации.

Ответные удары Украины

Авиация Сил обороны Украины в течение текущих суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также 4 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины за сутки произвели огневое поражение двух пунктов управления, двух позиций ракетных войск и артиллерии и 5 районов сосредоточения живой силы и военной техники российских захватчиков.

Ранее в ГПСУ рассказали, что Россия понемногу перебрасывает войска из Беларуси на восток Украины.

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